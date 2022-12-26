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Ермак назвал задачу №1 по санкциям против России

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В настоящее время одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Их портфель зарубежных заказов составляет 200 млрд долларов. Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", - написал он.

Глава Офиса президента напомнил, что еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака Украина предлагала детальный план этих санкций.

"Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", - констатировал он.

Напомним, что еще в конце августа президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ЕС необходимо ввести санкции против "Росатома" в ответ на ядерный шантаж России.

А по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главным лоббистом и идеологом российских ударов по энергетической инфраструктуре является заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ранее работавший в "Росатоме".

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