Ермак назвал задачу №1 по санкциям против России

В настоящее время одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Их портфель зарубежных заказов составляет 200 млрд долларов. Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", - написал он.
Глава Офиса президента напомнил, что еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака Украина предлагала детальный план этих санкций.
"Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", - констатировал он.
Напомним, что еще в конце августа президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ЕС необходимо ввести санкции против "Росатома" в ответ на ядерный шантаж России.
А по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главным лоббистом и идеологом российских ударов по энергетической инфраструктуре является заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ранее работавший в "Росатоме".
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