Ермак назвал задачу №1 по санкциям против России

В настоящее время одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Их портфель зарубежных заказов составляет 200 млрд долларов. Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", - написал он.

Глава Офиса президента напомнил, что еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака Украина предлагала детальный план этих санкций.

"Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", - констатировал он.