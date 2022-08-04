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Ермак назвал ежедневные обстрелы Харькова "жалкой местью" россиян

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают ежедневно обстреливать Харьков. Такие действия оккупантов выглядят как месть за непокорность города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Он отметил, что несмотря на обстрелы Харьков продолжает держать оборону.

"Ежедневные обстрелы врага не сломают украинский город. Месть слабых духом россиян за то, что Харьков не покорился, выглядит жалко", - написал Ермак.

Стоит отметить, что Харьков страдает от российских обстрелов ежедневно. В частности, в ночь на 4 августа было повреждено административное здание в Немышлянском районе.

В то же время Харьковская ОВА уверяет, что город готов к любым действиям врага, в том числе и к вероятному наступлению.

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ХарьковВойна в УкраинеАндрей Ермак