Єрмак назвав щоденні обстріли Харкова "жалюгідною помстою" росіян

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати Харків. Такі дії окупантів виглядають як помста за нескореність міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Щоденні обстріли ворога не зламають українське місто. Помста слабких духом росіян за те, що Харків не скорився, виглядає жалюгідно", - написав Єрмак.

Він зазначив, що попри обстріли Харків продовжує тримати оборону.

Варто зазначити, що Харків страждає від російських обстрілів щоденно. Зокрема, в ніч на 4 серпня була пошкоджена адміністративна будівля в Немишлянському районі.

Водночас Харківська ОВА запевняє, що місто готове до будь-яких дій ворога, у тому числі й до ймовірного наступу.

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