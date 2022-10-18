Ермак: мы не видим, что Красный Крест работает над защитой наших пленных

В офисе президента не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Мы осознаем, что главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Еленовке, прежде всего, является деструктивная и циничная позиция России. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родных защитников", - подчеркнул Ермак.

Он отметил, что у украинской стороны есть все основания ожидать решительных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе.

Ермак также призвал к активным шагам другие международные организации и гуманитарные актеры, прямой правозащитный мандат которых не должен позволять им стоять в стороне и пассивно наблюдать, как Россия продолжает совершать жесточайшие преступления современности.

Напомним, ранее на совместном совещании с представителями МККК, народными депутатами, правоохранителями и послами иностранных государств руководитель Офиса президента АндрейЕрмак поставил ультиматум: в течение трех дней осуществить миссию для проверки состояния украинских пленных в российском лагере в Еленовке. Он заверил, что Украина будет всячески содействовать этой миссии и готова к ней приобщиться. В противном случае, по его словам, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места.

Как писало РБК-Украина, 17 октября представители Красного креста так и не явились на линии разграничения, как об этом предварительно договорились во время встречи с руководителем ОП.

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