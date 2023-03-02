Єрмак про літній саміт НАТО: сподіваємося на визначення терміну руху України до членства в Альянсі

Зазначимо, що керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч із помічником генсека НАТО Девідом Кеттлером. Зокрема, політики обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі у липні.

"Сподіваємося, що у Вільнюсі союзники зможуть ухвалити рішення щодо модальностей і можливих часових меж подальшого руху України до членства в Альянсі", - сказав Єрмак.

Він також підкреслив важливість активізації діалогу з країнами-членами НАТО щодо забезпечення дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни.

"Нашій країні необхідні надійні міжнародні гарантії безпеки, які б унеможливили повторення російської агресії в майбутньому", - додав він.

Керівник ОП окремо відзначив необхідність подальшого посилення ППО України сучасними системами, які мають члени НАТО, зокрема для захисту від російських ракетних атак.

Він сподівається на якнайшвидше отримання Україною від партнерів бронетехніки, передусім бойових танків, та іншого озброєння, необхідного для звільнення окупованих територій.

Єрмак також поінформував Кеттлера про ситуацію на фронті. Співрозмовники обмінялися думками стосовно наявних військових загроз із боку РФ, а також її можливостей і далі застосовувати ракети та дрони проти України.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається на узгодження нових кроків підтримки України на саміті НАТО. Він також запросив на нього президента України Володимира Зеленського.

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