Єрмак і Рубіо узгодили позиції України щодо миру перед важливими дипломатичними кроками

"Поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, який передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів. Єрмак також наголосив на посиленні тиску на Росію для здійснення реальних кроків у цьому напрямку.

"Подякував за лідерство президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу. Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру", - повідомив Єрмак.

Він також висловив вдячність спецпредставнику президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу, за незмінну підтримку нашої держави.

"Працюємо далі. Мир через сил", - підсумував Єрмак.