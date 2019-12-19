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Ермак: "формулу Штайнмайера" имплементируют в нынешний закон о статусе Донбасса

Новости » Политика     19.12.2019 - 17:03
Ермак: "формулу Штайнмайера" имплементируют в нынешний закон о статусе Донбасса
Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

При этом Ермак отметил, что нет смысла разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что "формулу Штайнмайера" имплементируют в нынешний закон об особом статусе Донбасса. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос будет ли разрабатываться новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, он ответил, что в этом нет смысла.

"Нет смысла. Он есть, он принят. Мы помним, как принимался этот закон, с каким трудом. Пока наш план заключается в том, что мы его продлили на год, и готовы, если все будет двигаться нормально, инкорпорировать туда "формулу Штайнмайера". А дальше привести его к нормальному состоянию, соответствующему тому, каким этот закон должен быть", - отметил помощник президента.

Напомним, 19 декабря вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса. Он отметил, что "формула Штайнмайера" согласована как украинской властью, так и Трехсторонней контактной группой.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо изменить.

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Новости Украины Донбассформула Штайнмайера
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