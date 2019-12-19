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Єрмак: "формулу Штайнмайєра" імплементують у нинішній закон про статус Донбасу

Новини » Політика     19.12.2019 - 17:03
Єрмак: "формулу Штайнмайєра" імплементують у нинішній закон про статус Донбасу
Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

При цьому Єрмак зазначив, що немає сенсу розробляти новий закон про особливий статус Донбасу

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що "формулу Штайнмайєра" імплементують у нинішній закон про особливий статус Донбасу. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На питання чи буде розроблятися новий закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, він відповів, що в цьому немає сенсу.

"Немає сенсу. Він є, він прийнятий. Ми пам'ятаємо, як приймався цей закон, з яким трудом. Поки наш план полягає в тому, що ми його продовжили на рік, і готові, якщо все буде нормально рухатися, інкорпорувати туди "формулу Штайнмайєра". А далі привести його до нормального стану, відповідного того, яким цей закон повинен бути", - зазначив помічник президента.

Нагадаємо, 19 грудня набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмайєра" може стати частиною закону про статус Донбасу. Він зазначив, що "формула Штайнмайера" погоджена як українською владою, так і Тристоронній контактною групою.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що текст мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно змінити.

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