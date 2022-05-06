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Ермак: будет черновик договора по гарантиям безопасности, его покажут всем

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Черновик договора по гарантиям безопасности будет в открытом доступе. Документ станет предметом для обсуждений.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украина

По его словам, документ по гарантиям может быть не один, "если какие-то моменты будут касаться исключительно двусторонних отношений".

"Конечно, когда мы выйдем на какой-то драфт, он станет предметом обсуждений, консультаций, потому что дальше этот документ должен пойти в Раду для его ратификации. Поэтому общество, героически защищающее сегодня нашу страну, естественно, будет знать подробности обо всем. Но рамку я вам очертил", - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что это касается не только консультаций о гарантиях, но и процесса переговоров с Россией.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал условие для подписания Россией гарантий безопасности Украины.

Отметим, Зеленский видит США лидером среди стран-гарантов безопасности Украины.

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Гарантии безопасности