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Єрмак: буде чернетка договору з гарантій безпеки, її покажуть всім

Фото: Андрій Єрмак, глава Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступі. Документ стане предметом для обговорень.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, документ по гарантіях може бути не один, "якщо якісь моменти стосуватимуться виключно двосторонніх відносин".

"Звичайно, коли ми вийдемо на якийсь драфт, він стане предметом обговорень, консультацій, тому що далі цей документ має піти в Раду для його ратифікації. Тому суспільство, яке героїчно захищає сьогодні нашу країну, природно, буде знати подробиці про все. Але рамку я вам окреслив", - сказав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що це стосується не тільки консультацій про гарантії, а й процесу переговорів з Росією.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін назвав умову для підписання Росією гарантій безпеки України.

Відзначити, Зеленський бачить США лідером серед країн-гарантів безпеки України.

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Гарантії безпеки