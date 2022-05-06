Єрмак: буде чернетка договору з гарантій безпеки, її покажуть всім

Чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступі. Документ стане предметом для обговорень.

За його словами, документ по гарантіях може бути не один, "якщо якісь моменти стосуватимуться виключно двосторонніх відносин".

"Звичайно, коли ми вийдемо на якийсь драфт, він стане предметом обговорень, консультацій, тому що далі цей документ має піти в Раду для його ратифікації. Тому суспільство, яке героїчно захищає сьогодні нашу країну, природно, буде знати подробиці про все. Але рамку я вам окреслив", - сказав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що це стосується не тільки консультацій про гарантії, а й процесу переговорів з Росією.