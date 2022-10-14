Єрмак: будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил

Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Це помітно по ухвалених рішеннях наших союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"В нас буде більше систем ППО від Заходу. Потрібно покращити щільність оборони неба, поступово ми повинні закрити його від російських ракет та дронів. Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Бачимо це по ухвалених рішеннях", - написав Єрмак.

За його словами, шлях України - на Захід, бо ми - частина Європи.

"Українська армія - одна з найсильніших у світі. Ми переможемо у війні за свободу, демократію проти автократії. Переможемо разом", - додав керівник ОП.