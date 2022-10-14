Єрмак: будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил

Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Це помітно по ухвалених рішеннях наших союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
"В нас буде більше систем ППО від Заходу. Потрібно покращити щільність оборони неба, поступово ми повинні закрити його від російських ракет та дронів. Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Бачимо це по ухвалених рішеннях", - написав Єрмак.
За його словами, шлях України - на Захід, бо ми - частина Європи.
"Українська армія - одна з найсильніших у світі. Ми переможемо у війні за свободу, демократію проти автократії. Переможемо разом", - додав керівник ОП.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.
Іспанія, зі свого боку, також заявила про намір передати чотири системи ППО Hawk у рамках військової допомоги.
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