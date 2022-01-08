Ермак анонсировал визит нормандских советников в Украину

На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн. Они участвуют во встречах в нормандском формате по Донбассу на уровне советников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву. После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - добавил Ермак.