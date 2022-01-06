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Нормандская встреча советников началась в Москве. Без участия Украины

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Москва, Четверг 06 января 2022 13:40
Нормандская встреча советников началась в Москве. Без участия Украины Фото: переговорщик от России Дмитрий Козак встречается с коллегами из Германии и Франции (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

В Москве (Российская Федерация) началась встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки". Встреча проходит в усеченном составе, поскольку на нее не приглашали переговорщика от Украины, главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "РИА Новости".

Сообщается, что в эти минуты замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры "по внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что на 6 января планировалась встреча политических советников лидеров России, Германии и Франции, которые будут обсуждать урегулирование на Донбассе.

До этого с западными коллегами беседовал Ермак. По его словам, они договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

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