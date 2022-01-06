Козак: создание параллельных форматов внутри нормандского не обсуждается
Политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов по урегулированию на Донбассе. Российская сторона считает это вредным для переговорного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи с политическими советниками канцлера Германии и президента Франции, участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям как безальтернативной основе для урегулирования конфликта на Донбассе.
"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений", - заявил он.
Кроме того, он отметил что создание параллельных форматов внутри "нормандской четверки" не обсуждается.
"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы, и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - добавил Козак.
По его словам, участники встречи договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины.
"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры политических советников "нормандской четверки", но без участия Украины, встреча длилась более четырех часов.