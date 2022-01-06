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Козак: создание параллельных форматов внутри нормандского не обсуждается

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Москва, Четверг 06 января 2022 18:37
Козак: создание параллельных форматов внутри нормандского не обсуждается Фото: российский переговорщик Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов по урегулированию на Донбассе. Российская сторона считает это вредным для переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи с политическими советниками канцлера Германии и президента Франции, участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям как безальтернативной основе для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений", - заявил он.

Кроме того, он отметил что создание параллельных форматов внутри "нормандской четверки" не обсуждается.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы, и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - добавил Козак.

По его словам, участники встречи договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры политических советников "нормандской четверки", но без участия Украины, встреча длилась более четырех часов.

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Донбасс Нормандская четверка
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