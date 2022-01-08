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Єрмак анонсував візит нормандських радників до України

Автор: Олександр Мороз

Наступного тижня до України приїдуть політичні радники лідерів Німеччини і Франції - Йенс Пльотнер і Еммануель Бонн. Вони беруть участь у зустрічах в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні радників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, цього тижня він вже розмовляв з нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів і аспекти безпеки з помічником держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід.

"А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", - додав Єрмак.

Нагадаємо, цього тижня в Москві пройшла зустріч нормандських радників, але без участі української сторони.

За її підсумками російський парламентер Дмитро Козак заявив, що створення паралельних форматів щодо Донбасу всередині нормандського не обговорюється.

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Андрій ЄрмакНормандський формат