Ермак анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, которые США планируют предоставить Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли военную помощь Украине. Анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, о которых станет известно позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу ",- добавил Ермак.

Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, стороны подняли вопрос нового пакета военной помощи США для Украины. Известно, что он будет включать:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США уже расположили четыре системы залпового огня HIMARS в Европе, которые передадут нашей армии. Также Пентагон рассказал о том, как будет учить наших бойцов пользованию тяжелой артиллерией.

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