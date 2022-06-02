Єрмак анонсував "сюрпризи" для окупантів, які США планують надати Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі військову допомогу Україні. Анонсував "сюрпризи" для окупантів, про які стане відомо пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

"Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу ", - додав Єрмак.

Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, сторони порушили питання нового пакету військової допомоги США для України. Відомо, що він включатиме:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США вже розташували чотири системи залпового вогню HIMARS у Європі, які передадуть нашій армії. Також Пентагон розповів про те, як навчатиме наших бійців користуванню важкою артилерією.

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