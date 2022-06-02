HIMARS уже в Европе: в Пентагоне рассказали как будут предоставлять Украине ракетную артиллерию

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS находятся уже в Европе. В Пентагоне раскрыли подробности того, как будут учить наших бойцов пользоваться тяжелой артиллерией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны США по политике Колина Кола.

"Ожидая этого потенциального решения президента Байдена, Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам", - сообщил Кол.

Что планирует Пентагон:

Минобороны США разработало план, который предусматривает немедленное обучение украинских военных управлению ракетной системой;

тренинги по управлению продлятся около трех недель;

тренинги по обслуживанию - около двух недель.

Как отметил заместитель министра обороны США по политике, США передают Украине HIMARS исключительно для оборонных целей и для наступления, который позволит освободить оккупированные Россией территории.

Сначала наша страна получит четыре реактивные системы и боеприпасы, однако их количество Кол отказался назвать.

После использования ракетной системы в боевых действиях, американцы и украинцы проанализируют их эффективность и согласуют решение о дальнейшей военной помощи.