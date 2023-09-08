UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак про 12-ий пакет санкцій проти РФ: готується, але сказати, коли буде узгоджений важко

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Україна разом з партнерами працює над наступним, 12-им пакетом, санкцій проти Російської Федерації.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак на питання кореспондента РБК-Україна.

За його словами, пакет готується, однак наразі точно сказати, коли він буде узгоджений важко.

"Ми всі усвідомлюємо, що кожен наступний пакет приймається більш складно, ніж це відбувалося на початку. Це логічно, тому що багато чого вже зроблено. Наші рекомендації надані, наші пріоритети відомі - ми продовжуємо наполягати на санкціях щодо "Росатому"", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що наразі Україна швидко реагує на запити і інформацію від військових, щоб дійсно максимально зупинити можливість для РФ виробляти ракети і дрони.

"Ми дуже в цьому плані безкомпромісні. Якщо ми знаходимо елементи, які виробляються навіть в країнах наших партнерів - ми про це відкрито говоримо і наші партнери дуже швидко і ефективно реагують на це. Безумовно, все, що стосується виробництва російського - це є нашими головними пріоритетами", - підкреслив керівник ОП.

Єрмак розповів, що необхідно працювати над новими санкціями і не давати можливості Росії обходити ті санкції які вже були прийняті.

"Ви бачите на прикладі конкретних речей - під час зустрічі з президентом Ердоганом і листування генсека НАТО з Лавровим. Дуже чіткими були сигнали наших європейських партнерів, які на запити щодо зняття санкцій з російських олігархів, які в тому числі мають відношення до аграрного сектору, відповіли абсолютною відмовою. Це є чітким сигналом щодо продовження санкційної політики. Тому я з оптимізмом дивлюся щодо прийняття нового пакету", - підкреслив він.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАндрій Єрмак