Ермак о 12-м пакете санкций против РФ: готовится, но сказать, когда будет согласован трудно

По его словам, пакет готовится, однако пока точно сказать, когда он будет согласован трудно.

"Мы все осознаем, что каждый следующий пакет принимается более сложно, чем это происходило в начале. Это логично, потому что многое уже сделано. Наши рекомендации предоставлены, наши приоритеты известны - мы продолжаем настаивать на санкциях по "Росатому"", - сказал он. Ермак.

Он отметил, что сейчас Украина быстро реагирует на запросы и информацию от военных, чтобы действительно максимально остановить возможность РФ производить ракеты и дроны.

"Мы очень в этом плане бескомпромиссны. Если мы находим элементы, которые производятся даже в странах наших партнеров - мы об этом открыто говорим и наши партнеры очень быстро и эффективно реагируют на это. Безусловно, все, что касается производства российского - это наши главные". приоритетами", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак рассказал, что необходимо работать над новыми санкциями и не давать возможности России обходить те санкции, которые уже были приняты.

"Вы видите на примере конкретных вещей – во время встречи с президентом Эрдоганом и переписки генсека НАТО с Лавровым. Очень четкими были сигналы наших европейских партнеров, которые на запросы по снятию санкций с российских олигархов, в том числе имеющих отношение к аграрному сектору, ответили абсолютным отказом. Это четкий сигнал о продлении санкционной политики. Поэтому я с оптимизмом смотрю о принятии нового пакета", - подчеркнул он.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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