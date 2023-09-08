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Ермак о 12-м пакете санкций против РФ: готовится, но сказать, когда будет согласован трудно

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Украина вместе с партнерами работает над следующим, 12-м пакетом, санкций против Российской Федерации.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак по вопросу корреспондента РБК-Украина.

По его словам, пакет готовится, однако пока точно сказать, когда он будет согласован трудно.

"Мы все осознаем, что каждый следующий пакет принимается более сложно, чем это происходило в начале. Это логично, потому что многое уже сделано. Наши рекомендации предоставлены, наши приоритеты известны - мы продолжаем настаивать на санкциях по "Росатому"", - сказал он. Ермак.

Он отметил, что сейчас Украина быстро реагирует на запросы и информацию от военных, чтобы действительно максимально остановить возможность РФ производить ракеты и дроны.

"Мы очень в этом плане бескомпромиссны. Если мы находим элементы, которые производятся даже в странах наших партнеров - мы об этом открыто говорим и наши партнеры очень быстро и эффективно реагируют на это. Безусловно, все, что касается производства российского - это наши главные". приоритетами", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак рассказал, что необходимо работать над новыми санкциями и не давать возможности России обходить те санкции, которые уже были приняты.

"Вы видите на примере конкретных вещей – во время встречи с президентом Эрдоганом и переписки генсека НАТО с Лавровым. Очень четкими были сигналы наших европейских партнеров, которые на запросы по снятию санкций с российских олигархов, в том числе имеющих отношение к аграрному сектору, ответили абсолютным отказом. Это четкий сигнал о продлении санкционной политики. Поэтому я с оптимизмом смотрю о принятии нового пакета", - подчеркнул он.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак