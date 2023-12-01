"Єрихонська стіна". Ізраїль міг недооцінити план нападу ХАМАСу, - NYT

Ізраїльські офіційні особи отримали план ХАМАСу щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік до того, як його було реалізовано. Однак армія та розвідка Ізраїлю відкинули його, вважаючи надто складним для терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Приблизно 40-сторінковий документ, з яким ознайомилася газета, ізраїльська влада називає "Єрихонською стіною". Він пункт за пунктом описує напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

У документі не вказується дата атаки, але описується методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Сектора Газа, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз, зокрема штаб дивізії.

Зазначається, що план бойовиків також включав деталі про розташування та чисельність ізраїльських військових сил, вузли зв’язку та іншу конфіденційну інформацію, викликаючи питання про те, як ХАМАС збирав свої розвідувальні дані та чи були витоки всередині ізраїльської служби безпеки.

Також відомо, що документ був поширений серед ізраїльських військових і керівників розвідки, але експерти визначили, що атака такого масштабу була за межами можливостей терористів ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики терористичної організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Однак сьогодні ізраїльська армія оголосила про відновлення бойових дій у Секторі Газа проти бойовиків ХАМАС.