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В Єревані пролунав вибух в університеті: є жертва

Фото: в Єревані пролунав вибух в університеті (oragir.news)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у столиці Вірменії зранку 17 листопада. Це сталося у будівлі Єреванського державного університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oragir.News та Samshyan.

За даними ЗМІ, вибух пролунав у будівлі хімічного факультету. Його чули здалеку.

Після вибуху в університеті спалахнула пожежа. На місце інциденту прибуло шість пожежно-рятувальних підрозділів. Поліція оточила територію. За попередньою інформацією, вогонь вже загасили.

Вірменські журналісти повідомляють, що у будівлі університету виявили тіло жерти. Також відомо про щонайменше трьох постраждалих. Їх з опіками госпіталізували.

Також постраждав співробітник патрульної служби, він надихався димом.

 

Фото: в Єревані пролунав вибух в університеті (oragir.news)

Нагадаємо, 15 листопада росіяни заявили про нібито атаку на Тамбовський пороховий завод, який знаходиться у Котовську. Там спалахнула пожежа.

Додамо, що це другий випадок за останній тиждень. 11 листопада на території там теж лунали вибухи. Джерела РБК-Україна заявляють, що за цією операцією стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони.

Крім того, сьогодні у російському Волгограді спалахнула пожежа на заводі з виробництва радіаторів.

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ВибухАрменияЕреван