По данным СМИ, взрыв прогремел в здании химического факультета. Его слышали издалека.

После взрыва в университете вспыхнул пожар. На место инцидента прибыли шесть пожарно-спасательных подразделений. Полиция оцепила территорию. По предварительной информации, огонь уже потушили.

Армянские журналисты сообщают, что в здании университета обнаружили тело жрать. Также известно по меньшей мере о трех пострадавших. Их с ожогами госпитализировали.

Также пострадал сотрудник патрульной службы, он надышался дымом.

Фото: в Ереване раздался взрыв в университете (oragir.news)

Напомним, 15 ноября россияне заявили о якобы атаке на Тамбовский пороховой завод, который находится в Котовске. Там вспыхнул пожар.

Добавим, что это второй случай за последнюю неделю. 11 ноября на территории там тоже раздавались взрывы. Источники РБК-Украина заявляют, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, сегодня в российском Волгограде загорелся пожар на заводе по производству радиаторов.