В Ереване десятки тысяч людей вышли на митинг по случаю 100 дней правительства Пашиняна

В Армении люди вышли в поддержку нового премьера

В Ереване, столице Армении, в пятницу, 17 августа, десятки тысяч людей в поддержку новому правительству, которое возглавил Никол Пашинян 100 дней назад, передает News Armenia.

Люди вышли к площади Республики с транспарантами в поддержку Пашиняна. Также они выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна.

Никол Пашинян во время выступления на митинге заявил о свои дальнейшие планы на посту. В частности, премьер-министр страны заявил о необходимости создания органов переходного правосудия.

"Органы переходного правосудия нам нужны потому, что в нашем законодательстве есть множество проблем. Например - закон "О незаконном обогащении", который вступил в силу с 1 июля 2017 года и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы", - заявил он.

Пашинян уточнил, что речь идет о деньгах на счетах родственников высокопоставленных чиновников. При нынешнем законодательстве в Армении сложно организовать расследование происхождения этих средств, поскольку те люди не являються госслужащими.

Фото: митинг в Ереване (twitter.com/mmkarmenia)

Пашинян заявил также, что на сегодня множество международных организаций и государств-партнеров выражают готовность содействовать Армении в выявлении и замораживании счетов высокопоставленных чиновников в иностранных государствах и оффшорных зонах и возвращению их Армении.

"Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки", - подчеркнул глава правительства.

“I hope and urge the representatives of the world's #Armenians to come to @Armenia and make #investments, because the rule of law is already a priority in the country”: PM @nikolpashinyan government holding rally in Yerevan, Republic Square. pic.twitter.com/P8qUHrqCPX — Government of Armenia (@armgov) August 17, 2018

Напомним, 14 августа в Ереване люди, которые протестуют против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна, ворвались в зал гостиницы, где должна была пройти пресс-конференция с участием бывшего главы государства.

Отметим, что суд арестовал Кочаряна 27 июля в связи с разгоном акций протеста в марте 2008 года. Уже 13 августа Апелляционный суд Армении отпустил экс-президента страны на свободу. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под ареста. Адвокат Кочаряна сообщил, что экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.

Добавим, что руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян 41 подписью был выдвинут кандидатом на пост премье-министра 3 мая 2018 года. Это произошло после многомиллионных митингов в стране против экс-президента страны Сержа Саркисяна, который впоследствии стал премьером.

Перед тем Саркисян сменил форму правления в Армении на парламентско-президентскую республику, что было закреплено в Конституции страны. Таким образом именно премьер получил наивысшие полномочия в стране. В апреле 2018 года Сергсян подал в отставку. В итоге Пашинян был избран премьером Армении 8 мая 2018 года