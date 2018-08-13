В Армении суд отпустил экс-президента Кочаряна из-под ареста

Экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность

Сегодня, 13 августа, Апелляционный суд Армении отпустил экс-президента страны Роберта Кочаряна на свободу. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под ареста. Адвокат Кочаряна сообщил, что экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.

Ранее более четырех десятков депутатов национального собрания Армении представили в суд поручительство для освобождения Кочаряна.

Напомним, что ранее в Армении суд арестовал Кочаряна из-за разгона акций протеста в марте 2008 года.

Также Специальная следственная служба Армении предьявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Добавим, что в Ереванский городской суд направлено ходатайство об аресте генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова. Его обвиняют в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционный строй Армении.