У Єревані десятки тисяч людей вийшли на мітинг з нагоди 100 днів уряду Пашиняна

У Вірменії люди вийшли в підтримку нового прем'єра

У Єревані, столиці Вірменії, в п'ятницю, 17 серпня, десятки тисяч людей на підтримку новому уряду, який очолив Нікол Пашинян 100 днів тому, передає News Armenia.

Люди вийшли до площі Республіки із транспарантами на підтримку Пашиняна. Також вони виступають проти звільнення з-під варти колишнього президента Роберта Кочаряна.

Нікол Пашинян під час виступу на мітингу заявив про свої наступні плани на посаді. Зокрема, прем'єр-міністр країни заявив про необхідність створення в органів перехідного правосуддя.

"Органи перехідного правосуддя нам можуть бути потрібні тому, що в нашому законодавстві є безліч проблем. Наприклад - закон "Про незаконне збагачення ", який вступив в силу з 1 липня 2017 року і формально повернення награбованого до цієї дати може викликати проблеми", - заявив він.

Пашинян уточнив, що йдеться про гроші на рахунках родичів високопоставлених чиновників. При нинішньому законодавстві у Вірменії складно організувати розслідування походження цих коштів, оскільки ті люди не являються держслужбовцями.

Фото: мітинг у Єревані (twitter.com/mmkarmenia)

Пашинян заявив також, що на сьогодні безліч міжнародних організацій і держав-партнерів висловлюють готовність сприяти Вірменії у виявленню і заморожуванні рахунків високопоставлених чиновників в іноземних державах і офшорних зонах і поверненню їх до Вірменії.

"Все награбоване у народу буде повернуто до останньої копійки", - підкреслив глава уряду.

“I hope and urge the representatives of the world's #Armenians to come to @Armenia and make #investments, because the rule of law is already a priority in the country”: PM @nikolpashinyan holding government rally in Yerevan, Republic Square. pic.twitter.com/P8qUHrqCPX — Government of Armenia (@armgov) August 17, 2018

Нагадаємо, 14 серпня у Єревані люди, які протестують проти звільнення з-під варти колишнього президента Роберта Кочаряна, увірвалися в зал готелю, де повинна була пройти прес-конференція за участю колишнього глави держави.

Зазначимо, суд заарештував Кочаряна 27 липня у зв'язку з розгоном акцій протесту в березні 2008 року. Уже 13 серпня Апеляційний суд Вірменії відпустив екс-президента країни на свободу. Суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під арешту. Адвокат Кочаряна повідомив, що екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.

Додамо, що керівник парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян 41 підписом був висунутий кандидатом на пост прем'єр-міністра 3 травня 2018 року. Це сталось після багатомільйонних мітингів у країні проти екс-президента країни Сержа Саркісяна, котрий згодом став прем'єром.

Перед тим Саркісян змінив форму правління у Вірменії на парламентсько-президентську республіку, що було закріплено у Конституції країни. Таким чином саме прем'єр отримав найвищі повноваження у країні. У квітні 2018 року Сергсян подав у відставку. Врешті Пашиняна було обрано прем'єром Вірменії 8 травня 2018 року