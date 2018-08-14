В Ереване протестующие сорвали пресс-конференцию экс-президента Кочаряна

Протестующие ворвались в зал гостиницы, где должна была пройти пресс-конференция с участием бывшего главы государства

В Ереване (Армения) протестующие против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна ворвались в зал гостиницы, где должна была пройти пресс-конференция с участием бывшего главы государства. Об этом сообщает Рanarmenian.

Несколько десятков протестующих собрались около здания гостиницы "Эребуни Плаза", где Кочарян должен был общаться с прессой. Демонстранты прорвали сопротивление службы безопасности и поднялись в зал на пятом этаже. При этом они скандировали "Убийца".

Напомним, суд арестовал Кочаряна 27 июля из-за разгона акций протеста в марте 2008 года. Экс-президента обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

13 августа Апелляционный суд Армении отпустил экс-президента страны на свободу. Как отмечалось, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под ареста. Адвокат Кочаряна сообщил, что экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.