У Ердогана заявили, що строк ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО закінчується

У Туреччини не залишається часу для ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до проведення виборів, які очікуються у травні.

Про це заявив речник турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.