RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Эрдогана заявили, что срок ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает

Фото: термин ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У Турции не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения выборов, которые ожидаются в мае.

Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, данные в рамках сделки с Анкарой, предупредив, что это может занять месяцы.

"Стокгольм полностью привержен реализации соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма", - заявил Калин на пресс-конференции в Стамбуле.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будет завершена в 2023 году.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурцияФинляндия