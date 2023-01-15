У Эрдогана заявили, что срок ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает

У Турции не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения выборов, которые ожидаются в мае.

Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.