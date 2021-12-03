Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Фото: президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.
По данным агентства, Эрдоган и Путин обсудили по телефону региональные вопросы, включая российско-украинский кризис. Других подробностей разговора по Украине издание не приводит.
Отмечается, что президенты Турции и России также обсудили события в Сирии, Ливии и в Закавказье. Кроме того, лидеры затронули тему двусторонних отношений.
Напомним, МИД России сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в урегулировании конфликта на Донбассе.
Отметим, ранее Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией.