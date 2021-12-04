У Ердогана заявили про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори Президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У турецького лідера відзначили, що у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.
Про це заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.
"Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - сказав Калин в інтерв'ю виданню.
За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.
"Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією", - додав представник Ердогана.
Нагадаємо, напередодні Ердоган і Путін обговорили телефоном ситуацію в Україні. Зазначалося, що російський лідер поскаржився своєму турецькому колезі на застосування "Байрактарів" на Донбасі.
Зазначимо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією.