У Ердогана заявили про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори Президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У турецького лідера відзначили, що у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.

Про це заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu .

"Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - сказав Калин в інтерв'ю виданню.

За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.

"Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією", - додав представник Ердогана.