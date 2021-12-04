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У Ердогана заявили про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним

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Анкара, Субота 04 грудня 2021 18:45
У Ердогана заявили про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним Фото: президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори Президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У турецького лідера відзначили, що у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.

Про це заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

"Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - сказав Калин в інтерв'ю виданню.

За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.

"Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією", - додав представник Ердогана.

Нагадаємо, напередодні Ердоган і Путін обговорили телефоном ситуацію в Україні. Зазначалося, що російський лідер поскаржився своєму турецькому колезі на застосування "Байрактарів" на Донбасі.

Зазначимо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією.

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