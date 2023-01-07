В Эрдогана надеются, что Россия продолжит "перемирие"
Представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара надеется на продолжение действия режима "прекращения огня", объявленного российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkgun.
"Мы должны увеличить усилия", - заявил Калин.
Представитель президента заявил, что Украина и Россия должны объединиться, чтобы положить конец продолжающемуся месяцами "конфликту".
Калин также рассказал, что Турция делала взаимный призыв к прекращению огня во время разговоров между президентом Турции Таипом Эрдоганом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Это (перемирие - ред.) должно быть продолжено и дальше, а не только на 36 часов", - сказал представитель президента.
Калин подчеркнул, что они будут продолжать работать над прекращением огня, особенно в регионах вокруг Запорожской атомной электростанции, ведь, по его словам, обе стороны не в состоянии добиться решающей победы на поле боя. Также он добавил, что Турция хочет обеспечить отсутствие конфликтов и аварий в районе ЗАЭС.
Отвечая на вопрос, почему Турция призвала к "одностороннему прекращению огня", Калин сказал, что "российские бомбардировки являются тем, что поддерживают эту войну и усложняют любые переговоры".
Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.
Однако это предложение сразу же было отвергнуто украинской стороной и раскритиковано на Западе. Как на предложение о "перемирии" от РФ реагируют в мире, читайте в материале РБК-Украина.
Также мы сообщали, что в первые три часа российского "перемирия" они 14 раз обстреляли Луганскую, а потом и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута.
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