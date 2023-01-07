В Эрдогана надеются, что Россия продолжит "перемирие"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkgun .

"Мы должны увеличить усилия", - заявил Калин .

Представитель президента заявил, что Украина и Россия должны объединиться, чтобы положить конец продолжающемуся месяцами "конфликту".

Калин также рассказал, что Турция делала взаимный призыв к прекращению огня во время разговоров между президентом Турции Таипом Эрдоганом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это (перемирие - ред.) должно быть продолжено и дальше, а не только на 36 часов", - сказал представитель президента.

Калин подчеркнул, что они будут продолжать работать над прекращением огня, особенно в регионах вокруг Запорожской атомной электростанции, ведь, по его словам, обе стороны не в состоянии добиться решающей победы на поле боя. Также он добавил, что Турция хочет обеспечить отсутствие конфликтов и аварий в районе ЗАЭС.