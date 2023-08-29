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В Ердогана підтвердили його зустріч із Путіним в Сочі наступного тижня

Фото: Ердоган та Путін зустрінуться в Сочі наступного тижня (1kremlin ru)
Автор: Максим Шушко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наступного тижня відвідає РФ, де зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Речник правлячої партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік зазначив, що глави держав під час зустрічі в Сочі обговорять "Зернову угоду". 

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", - сказав Челік. 

Зазначається, що Анкара останніми тижнями активізувала свої зусилля щодо відновлення зернового коридору, який був створений за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року та дозволяв поставки зерна з чорноморських портів України.

Зустріч Ердогана та Путіна 

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими. Згодом стало відомо, що Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі із диктатором.

Видання Bloomberg стверджувало, що Ердоган та Путін зустрінуться на території РФ 8 вересня, після чого турецький лідер вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

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Реджеп Тайіп Ердоганзерновий коридор