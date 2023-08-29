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У Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи на следующей неделе

Фото: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи на следующей неделе (1kremlin ru)
Автор: Максим Шушко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе посетит РФ, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик отметил, что главы государств во время встречи в Сочи обсудят "Зерновое соглашение".

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", - сказал Челик.

Отмечается, что Анкара в последние недели активизировала свои усилия по восстановлению зернового коридора, который был создан при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года и разрешал поставки зерна из черноморских портов Украины.

Встреча Эрдогана и Путина 

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными. Позже стало известно, что Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором.

Издание Bloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся на территории РФ 8 сентября , после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.

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Реджеп Тайип Эрдоганзерновой коридор