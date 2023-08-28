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Bloomberg дізнався, коли Ердоган може поїхати до Путіна

Понеділок 28 серпня 2023 16:14
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Bloomberg дізнався, коли Ердоган може поїхати до Путіна Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня, щоб обговорити відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

При цьому нещодавно Ердоган заявляв, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні. Турецькі ЗМІ писали, що Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі із диктатором.

Вихід Росії із зернової угоди

Ще в середині липня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва припиняє свою участь у "зерновій угоді". Ініціатива дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Після цього росіяни поставили низку своїх умов для поновлення дії "зернової угоди".

Водночас, Україна вирішила продовжити експорт зерна без участі Росії. Нещодавно Київ запустив альтернативний зерновий коридор у Чорному морі.

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