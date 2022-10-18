У Ердогана оцінили ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що наразі немає передумов для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Калина в інтерв'ю A Haber.
На запитання щодо ймовірності зустрічі двох лідерів він відповів: "На даний момент таких передумов немає".
При цьому Калин підкреслив, що запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана про проведення переговорів між лідерами України та РФ залишається чинним.
Він додав, що після рішення Путіна анексувати східні та південні території України Кремль вітає зустріч, проте українська сторона справедливо відкидає переговори до анексії.
проводить переговори з ООН щодо продовження зернових угод. Анкара сподівається продовжити угоду на 6 місяців чи рік.
Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган на саміті в Казахстані, де був присутній Путін, закликав "зупинити кровопролиття" в Україні.
Як відомо, раніше в адміністрації Ердогана повідомляли, що президент Туреччини планує обговорити з Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні.
Також турецький лідер запропонував Путіну продовжити дію зернової угоди.
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