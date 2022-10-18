У Ердогана оцінили ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

На запитання щодо ймовірності зустрічі двох лідерів він відповів: "На даний момент таких передумов немає".

При цьому Калин підкреслив, що запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана про проведення переговорів між лідерами України та РФ залишається чинним.

Він додав, що після рішення Путіна анексувати східні та південні території України Кремль вітає зустріч, проте українська сторона справедливо відкидає переговори до анексії.

проводить переговори з ООН щодо продовження зернових угод. Анкара сподівається продовжити угоду на 6 місяців чи рік.