У Эрдогана оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

На вопрос о вероятности встречи двух лидеров он ответил: "На данный момент таких предпосылок нет".

При этом Калын подчеркнул, что приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении переговоров между лидерами Украины и РФ остается в силе.

Он добавил, что после решения Путина аннексировать восточные и южные территории Украины Кремль приветствует встречу, однако украинская сторона справедливо отвергает переговоры до окончания аннексии.

проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки. Анкара надеется продлить сделку на 6 месяцев или на год.