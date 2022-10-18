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У Эрдогана оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Фото: президента Турции Реджеп Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на данный момент нет предпосылок для встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Калына в интервью A Haber.

На вопрос о вероятности встречи двух лидеров он ответил: "На данный момент таких предпосылок нет".

При этом Калын подчеркнул, что приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении переговоров между лидерами Украины и РФ остается в силе.

Он добавил, что после решения Путина аннексировать восточные и южные территории Украины Кремль приветствует встречу, однако украинская сторона справедливо отвергает переговоры до окончания аннексии.

проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки. Анкара надеется продлить сделку на 6 месяцев или на год.

Напомним, президент Турции Эрдоган на саммите в Казахстане, где присутствовал Путин, призвал "остановить кровопролитие" в Украине.

Как известно, ранее в администрации Эрдогана сообщали, что президент Турции планирует обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине.

Также турецкий лидер предложил Путину продлить действие зернового соглашения.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган