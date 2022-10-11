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Ердоган має намір обговорити з Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні

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Анкара, Вівторок 11 жовтня 2022 21:05
Ердоган має намір обговорити з Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні Фото: Ердоган має намір обговорити з Путіним кроки щодо припинення вогню в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним в Астані має намір обговорити кроки щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі каналу 24TV.

"Президент Ердоган обговорить з Путіним наші перспективи, кроки, які ми можемо зробити для досягнення припинення вогню (в Україні – ред.)", - сказав Калин.

За його словами, на шляху до домовленостей про припинення вогню в Україні є дуже багато підводного каміння, пасток та ям, які обов'язково потрібно врахувати.

Офіційний представник Ердогана також зазначив, що під час телефонних переговорів Путін заявляв про готовність до переговорів з українською стороною за посередництвом Анкари.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" із російським диктатором.

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