У Эрдогана отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает Daily Sabah.

Октай заявил, что Турция готова осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и не может контролироваться угрозами.

"Турция не примет создание террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это не стоило", - сказал Октай.

Напомним, вчера Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если будут сделаны "запрещенные" действия в Сирии, после вывода американских войск. По его словам, Турция и европейские страны должны следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьямы.

РБК-Украина писало, что президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили создание зоны безопасности в Сирии и договорились о встрече в Вашингтоне в ноябре.

Отметим, что президент Турции Раджеп Эрдоган заявлял, что Турция готова к началу военной операции в северной части Сирии, где планируется создание "безопасной зоны". По словам Эрдогана, турецкое командование уже получило необходимые указания.

Также сообщалось, что Турция не довольна переговорами с США по созданию безопасной зоны в Сирии.