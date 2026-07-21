Ердогана мали вбити у повітрі: у Туреччині розкрили подробиці замаху у 2016 році

FETÖ готувала кілька спроб убити президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до перевороту 2016 року. Один із планів передбачав ліквідацію просто в повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке ЗМІ Turkiye Gazetesі.
За словами джерела в службі безпеки, незадовго до спроби перевороту президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав відвідати військові навчання.
Однак було помічено низку підозрілих дій, і його програму скасували.
Пізніше стало відомо, що замах на Ердогана планувався за сценарієм, подібним до вбивства президента Єгипту Анвара Садата 6 жовтня 1981 року на параді в Каїрі.
За змовою стояла організація FETÖ, повідомляє видання.
"Вони розгорнули в цьому районі своєрідний загін смертників. Організація була структурована таким чином, що незалежно від того, чи досяг цей загін своєї мети, чи ні, їх не можна було захопити живими," - розповіло джерело.
Після інциденту в армійських лавах відбулася низка змін.
Сліди від куль після нападу членів FETÖ на готель, де зупинявся президент, помітні й досі.
Бригадний генерал у відставці Ібрагім Бююкбаш розповів, що FETÖ вирішила збити літак Ердогана в повітрі.
"FETÖ вважала присутність нашого президента найбільшою перешкодою. Були розроблені всі плани щодо його усунення. Рада перевороту також підготувала сценарій для цього. Однією з найважливіших частин повітряної операції в Даламані був літак, що належав іноземній авіакомпанії, який утримувався в аеропорту", - сказав Бююкбаш.
За його словами, змовники розраховували на гелікоптер, який мав забрати президента прямо з готелю.
"Якби гелікоптери змогли забрати його з готелю, Ердогана посадили б на той літак і стратили б у повітрі. Більше того, вони б обмовили нашого президента брехнею, що "він тікав з кілограмами золота та мільйонами доларів і загинув у зіткненні з силами безпеки"", - йдеться у заяві.
Колишній командувач кіберзахисту Міністерства національної оборони Туреччини назвав від'їзд Ердогана з готелю за кілька хвилин до прибуття груп убивць подією, яка змінила хід історії.
Спроби замахів на політичних лідерів трапляються й в інших країнах. У квітні зловмисник відкрив стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в готелі Washington Hilton, де перебував президент США Дональд Трамп.
За словами прес-секретарки Білого дому, нападник мав намір убити президента та якнайбільше посадовців його адміністрації.
Тим часом у травні 2024 року стався замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Нападник поранив політика чотирма пострілами, після чого його терміново доправили до лікарні гелікоптером.