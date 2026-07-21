Ердогана мали вбити у повітрі: у Туреччині розкрили подробиці замаху у 2016 році

Загін смертників чекав у ніч перевороту

За словами джерела в службі безпеки, незадовго до спроби перевороту президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав відвідати військові навчання.

Однак було помічено низку підозрілих дій, і його програму скасували.

Пізніше стало відомо, що замах на Ердогана планувався за сценарієм, подібним до вбивства президента Єгипту Анвара Садата 6 жовтня 1981 року на параді в Каїрі.

За змовою стояла організація FETÖ, повідомляє видання.

"Вони розгорнули в цьому районі своєрідний загін смертників. Організація була структурована таким чином, що незалежно від того, чи досяг цей загін своєї мети, чи ні, їх не можна було захопити живими," - розповіло джерело.

Після інциденту в армійських лавах відбулася низка змін.

Сліди від куль після нападу членів FETÖ на готель, де зупинявся президент, помітні й досі.

Ердогана мали стратити прямо в повітрі

Бригадний генерал у відставці Ібрагім Бююкбаш розповів, що FETÖ вирішила збити літак Ердогана в повітрі.

"FETÖ вважала присутність нашого президента найбільшою перешкодою. Були розроблені всі плани щодо його усунення. Рада перевороту також підготувала сценарій для цього. Однією з найважливіших частин повітряної операції в Даламані був літак, що належав іноземній авіакомпанії, який утримувався в аеропорту", - сказав Бююкбаш.

За його словами, змовники розраховували на гелікоптер, який мав забрати президента прямо з готелю.

"Якби гелікоптери змогли забрати його з готелю, Ердогана посадили б на той літак і стратили б у повітрі. Більше того, вони б обмовили нашого президента брехнею, що "він тікав з кілограмами золота та мільйонами доларів і загинув у зіткненні з силами безпеки"", - йдеться у заяві.

Колишній командувач кіберзахисту Міністерства національної оборони Туреччини назвав від'їзд Ердогана з готелю за кілька хвилин до прибуття груп убивць подією, яка змінила хід історії.