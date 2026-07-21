Эрдогана должны были убить в воздухе: в Турции раскрыли подробности покушения в 2016 году

Отряд смертников ждал в ночь переворота

По словам источника в службе безопасности, незадолго до попытки переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был посетить военные учения.

Однако был замечен ряд подозрительных действий, и его программа была отменена.

Позже стало известно, что покушение на Эрдогана планировалось по сценарию, подобному убийству президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года на параде в Каире.

За сговором стояла организация FETÖ, сообщает издание.

"Они развернули в этом районе своеобразный отряд смертников. Организация была структурирована таким образом, что независимо от того, достиг этот отряд своей цели или нет, их нельзя было захватить живыми", - рассказал источник.

После инцидента в армейских рядах произошел ряд перемен.

Следы от пуль после нападения членов FETÖ на гостиницу, где останавливался президент, заметны до сих пор.

Эрдогана должны были казнить прямо в воздухе

Бригадный генерал в отставке Ибрагим Бююкбаш рассказал, что FETÖ решила сбить самолет Эрдогана в воздухе.

"FETÖ считало присутствие нашего президента наибольшим препятствием. Были разработаны все планы по его устранению. Совет переворота также подготовил сценарий для этого. Одной из важнейших частей воздушной операции в Даламане был самолет, принадлежавший иностранной авиакомпании, содержавшийся в аэропорту", - сказал Бююкбаш.

По его словам, заговорщики рассчитывали на вертолет, который должен был забрать президента прямо из гостиницы.

"Если вертолеты смогли забрать его из гостиницы, Эрдогана посадили бы на тот самолет и казнили бы в воздухе. Более того, они бы оклеветали нашего президента ложью, что "он бежал с килограммами золота и миллионами долларов и погиб в столкновении с силами безопасности"", - говорится в заявлении.

Бывший командующий киберзащитой Министерства национальной обороны Турции назвал отъезд Эрдогана из гостиницы за несколько минут до прибытия групп убийц событием, изменившим ход истории.