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У Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию с масштабными лесными пожарами. По его словам, пожары являются национальным бедствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу представителя турецкого президента.

"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа (по ликвидации лесных пожаров - ред.) будет продолжаться непрерывно", - заявил Калын.

Представитель турецкого президента отметил, что прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.

Напомним, сегодня масштабные лесные пожары приблизились к курортному городу Мармарис, заставив местные власти эвакуировать несколько отелей.

Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. В Министерстве иностранных дел рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.

Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.

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