У Ердогана лісові пожежі в Туреччині назвали національним лихом

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин прокоментував ситуацію з масштабними лісовими пожежами. За його словами, пожежі є національним лихом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку представника турецького президента.

Представник турецького президента зазначив, що прокурори розглядають різні причини виникнення цих масштабних лісових пожеж.

"Лісові пожежі - це національне лихо. Усі наші установи ведуть напружену боротьбу в координації. Робота (з ліквідації лісових пожеж - ред.) триватиме безперервно", - заявив Калин.

Нагадаємо, сьогодні масштабні лісові пожежі наблизилися до курортного міста Мармарис, змусивши місцеву владу евакуювати декілька готелів.

Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. У Міністерстві закордонних справ розповіли, чи є серед постраждалих українці.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна.