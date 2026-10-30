У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини

"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - розповів він.

Зазначається, що під час переговорів у Стамбулі сторони обговорюватимуть кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Крім того, будуть обговорюватись регіональні й міжнародні питання - насамперед російсько-українська війна та безпекова ситуація в Чорному морі.