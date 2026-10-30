UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини

17:47 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана у суботу, 31 жовтня.

Про це заявив директор із комунікацій адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана Бурханеттін Дуран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - розповів він.

Зазначається, що під час переговорів у Стамбулі сторони обговорюватимуть кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Крім того, будуть обговорюватись регіональні й міжнародні питання - насамперед російсько-українська війна та безпекова ситуація в Чорному морі.

Нагадаємо, Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом і заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного діалогу між Україною та РФ.

Зазначимо, Туреччина закликала Київ і Москву припинити атаки в Чорному морі. Водночас Анкара вперше заявила про намір вживати "правових заходів" у разі ударів по суднах, пов'язаних із Туреччиною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийТуреччинаРеджеп Тайіп Ердоган