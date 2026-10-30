У Эрдогана анонсировали визит Зеленского в Турцию

"По приглашению нашего президента, господина Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в нашу страну 31 октября 2026 года", - рассказал он.

Отмечается, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны будут обсуждать шаги по углублению двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной.

Кроме того, будут обсуждаться региональные и международные вопросы - прежде всего российско-украинская война и ситуация в Черном море.