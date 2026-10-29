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Туреччина готова допомогти відновити дипломатію між Україною та Росією, - Ердоган

01:50 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Туреччина готова допомогти відновити дипломатію між Україною та Росією, - Ердоган Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в якій сказав, що Анкара готова приєднатися до питання відновлення дипломатії між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби турецького президента у соцмережі Х.

"Туреччина готова зробити свій внесок у зусилля щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією, а також припинення війни в рамках цього процесу", - сказав Ердоган Трампу.

Зазначимо, що розмова лідерів відбулася напередодні Дня Республіки Туреччина (країна відзначає свято 29 жовтня, розмова була 28 жовтня). Трамп безпосередньо привітав Ердогана та турецький народ із цим днем.

Також згідно із заявою прес-служби, лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США країнами, а також інші регіональні та глобальні події.

Зокрема, Ердоган зазначив, що "ми, як члени Спільного оборонного альянсу Мекки, уважно стежимо за подіями в Ормузькій протоці та Ємені та прагнемо вирішити проблему дипломатичним шляхом.

Мирні переговори

Нагадаємо, що США намагаються відновити мирний трек щодо російсько-української війни. В останні пару місяців спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер провели низку переговорів як з Україною, так і з Росією.

На даний момент президент України Володимир Зеленський анонсував, що тристороння зустріч із США та Росією, ймовірно, пройде у якийсь із днів з 6 по 10 листопада. У Кремлі також підтвердили, що така зустріч готується. Імовірним місцем переговорів стануть Абу-Дабі.

За словами Зеленського, Основні теми мирних переговорів і включають кілька складових. Серед них: припинення вогню з енергетики та на морі, обмін військовополоненими, та повернення громадянських українців із російських в'язниць.

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