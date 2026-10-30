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У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини

17:47 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана у суботу, 31 жовтня.

Про це заявив директор із комунікацій адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана Бурханеттін Дуран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - розповів він.

Зазначається, що під час переговорів у Стамбулі сторони обговорюватимуть кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Крім того, будуть обговорюватись регіональні й міжнародні питання - насамперед російсько-українська війна та безпекова ситуація в Чорному морі.

Нагадаємо, Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом і заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного діалогу між Україною та РФ.

Зазначимо, Туреччина закликала Київ і Москву припинити атаки в Чорному морі. Водночас Анкара вперше заявила про намір вживати "правових заходів" у разі ударів по суднах, пов'язаних із Туреччиною.

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Володимир Зеленський Туреччина Реджеп Тайіп Ердоган
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