У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана у суботу, 31 жовтня.

Про це заявив директор із комунікацій адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана Бурханеттін Дуран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - розповів він.

Зазначається, що під час переговорів у Стамбулі сторони обговорюватимуть кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.

Крім того, будуть обговорюватись регіональні й міжнародні питання - насамперед російсько-українська війна та безпекова ситуація в Чорному морі.