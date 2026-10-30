У Ердогана анонсували візит Зеленського до Туреччини
Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана у суботу, 31 жовтня.
Про це заявив директор із комунікацій адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана Бурханеттін Дуран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до нашої країни 31 жовтня 2026 року", - розповів він.
Зазначається, що під час переговорів у Стамбулі сторони обговорюватимуть кроки щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною.
Крім того, будуть обговорюватись регіональні й міжнародні питання - насамперед російсько-українська війна та безпекова ситуація в Чорному морі.
Нагадаємо, Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом і заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного діалогу між Україною та РФ.
Зазначимо, Туреччина закликала Київ і Москву припинити атаки в Чорному морі. Водночас Анкара вперше заявила про намір вживати "правових заходів" у разі ударів по суднах, пов'язаних із Туреччиною.