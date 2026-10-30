У Эрдогана анонсировали визит Зеленского в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу, 31 октября.
Об этом заявил директор по коммуникациям администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана Бурханеттин Дуран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"По приглашению нашего президента, господина Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в нашу страну 31 октября 2026 года", - рассказал он.
Отмечается, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны будут обсуждать шаги по углублению двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной.
Кроме того, будут обсуждаться региональные и международные вопросы - прежде всего российско-украинская война и ситуация в Черном море.
Напомним, Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил о готовности Анкары присоединиться к возобновлению дипломатического диалога между Украиной и РФ.
Отметим, Турция призвала Киев и Москву прекратить атаки в Черном море. В то же время Анкара впервые заявила о намерении принимать "правовые меры" в случае ударов по судам, связанным с Турцией.