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У Эрдогана анонсировали визит Зеленского в Турцию

17:47 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Эрдогана анонсировали визит Зеленского в Турцию Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу, 31 октября.

Об этом заявил директор по коммуникациям администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана Бурханеттин Дуран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"По приглашению нашего президента, господина Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в нашу страну 31 октября 2026 года", - рассказал он.

Отмечается, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны будут обсуждать шаги по углублению двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной.

Кроме того, будут обсуждаться региональные и международные вопросы - прежде всего российско-украинская война и ситуация в Черном море.

Напомним, Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил о готовности Анкары присоединиться к возобновлению дипломатического диалога между Украиной и РФ.

Отметим, Турция призвала Киев и Москву прекратить атаки в Черном море. В то же время Анкара впервые заявила о намерении принимать "правовые меры" в случае ударов по судам, связанным с Турцией.

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