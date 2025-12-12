Ердоган зустрівся з Путіним та обговорив війну в Україні, - ЗМІ

Що передувало

Раніше повідомлялось, що Ердоган 11 і 12 грудня перебуває в столиці Туркменістану - Ашгабаті, де бере участь в Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.

ЗМІ припускали, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туркменістані, який також присутній на форумі.

У Кремлі раніше теж зробили заяву про те, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.

Остання зустріч Путіна й Ердогана відбулася на початку вересня в Китаї, на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС).

А у листопаді між главами Туреччини та РФ відбулася телефонна розмова, під час якої обидва обговорили питання завершення війни в Україні. При цьому чи обговорювали вони відновлення роботи зернового коридору - невідомо.