Эрдоган встретился с Путиным и обсудил войну в Украине, - СМИ

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Эрдоган 11 и 12 декабря находится в столице Туркменистана - Ашхабаде, где участвует в Международном форуме мира и безопасности. Его организовали в честь празднования 30-й годовщины установления постоянного нейтралитета Туркменистане.

СМИ предполагали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане, который также присутствует на форуме.

В Кремле ранее тоже сделали заявление о том, что Путин намерен встретиться с Эрдоганом в Туркменистане.

Последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в начале сентября в Китае, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

А в ноябре между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которого оба обсудили вопрос завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.