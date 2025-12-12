Эрдоган встретился с Путиным и обсудил войну в Украине, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Что касается российско-украинского конфликта, Эрдоган выразил надежду на его решение, подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и мира, в частности в рамках Стамбульского процесса", - пишет издание.
Как сообщают российские СМИ, переговоры Путина и Эрдогана продолжались примерно полтора часа.
Сначала обсуждение проходило с участием делегаций, а затем президенты продолжили общение без делегаций.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что лидеры обменялись мнениями по украинскому вопросу.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, региональным делам, международным делам", - заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее сообщалось, что Эрдоган 11 и 12 декабря находится в столице Туркменистана - Ашхабаде, где участвует в Международном форуме мира и безопасности. Его организовали в честь празднования 30-й годовщины установления постоянного нейтралитета Туркменистане.
СМИ предполагали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане, который также присутствует на форуме.
В Кремле ранее тоже сделали заявление о том, что Путин намерен встретиться с Эрдоганом в Туркменистане.
Последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в начале сентября в Китае, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
А в ноябре между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которого оба обсудили вопрос завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.